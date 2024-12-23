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Вицын Георгий Гордеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вицын Георгий Гордеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2455-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
коллежский регистратор
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 254
Полная запись МК
Счёт родившихся: 788 муж
Урожд. - Вицын Василий Георгиевич
Отец - Вицын Георгий Гордеевич, коллежский регистратор (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вицын Георгий Гордеевич, коллежский регистратор (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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