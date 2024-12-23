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Скочкова Анастасия Авраамовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Скочкова Анастасия Авраамовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2454-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.12.1826
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 254
Полная запись МК
Счёт родившихся: 787 жен
Урожд. - Скочкова Анастасия Авраамовна
Отец - Скочков Авраам Никифорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Муратова Фекла Евтихиевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Муратов Василий Ефимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
в деле имя отца Емельян в другом деле Авраам. В других делах имя отца Авраам
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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