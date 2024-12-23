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Евсеева Анастасия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Евсеева Анастасия Михайловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2452-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.12.1826
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 254
Полная запись МК
Счёт родившихся: 785 жен
Урожд. - Евсеева Анастасия Михайловна
Отец - Евсеев Михаил Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Гребенщикова Евгения Ионовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Гребенщиков Григорий Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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