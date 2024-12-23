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Савельев Илья Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Савельев Илья Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2451-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.12.1826
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 254
Полная запись МК
Счёт родившихся: 784 муж
Урожд. - Савельев Даниил Ильич
Отец - Савельев Илья Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Григорьев Емельян Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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