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Долганов Владимир Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Долганов Владимир Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2445-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.12.1826
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 253об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 778 муж
Урожд. - Долганов Павел Владимирович
Отец - Долганов Владимир Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Долганов Леонтий Федорович, родной брат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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