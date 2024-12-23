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Корелин Спиридон Кондратович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Корелин Спиридон Кондратович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2443-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 253об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 776 муж
Урожд. - Корелин Спиридон Кондратович
Отец - Корелин Кондрат Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Молвинский Трофим Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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