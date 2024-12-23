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Екатерина Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Екатерина Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2437-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 253об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 770 жен
Урожд. - Анна
Мать - Евдокия Васильевна (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Екатерина Матвеевна, дочь новокрещена (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Матвей Федорович, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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