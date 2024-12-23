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Вукулов Даниил Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вукулов Даниил Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2435-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 253
Полная запись МК
Счёт родившихся: 768 муж
Урожд. - Вукулов Даниил Григорьевич
Отец - Вукулов Григорий Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Космин(Кузьмин) Петр Онисимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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