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Наумов Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Наумов Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2433-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 253
Полная запись МК
Счёт родившихся: 766 муж
Урожд. - Наумов Николай Петрович
Отец - Наумов Петр Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Феоктистов Еремей Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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