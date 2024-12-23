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Смородинов Николай Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Смородинов Николай Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2431-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 253
Полная запись МК
Счёт родившихся: 764 муж
Урожд. - Смородинов Николай Яковлевич
Отец - Смородинов Яков Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Молошников Константин Ефремович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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