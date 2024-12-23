Соломония Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Прокопьевна

Соломония Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Соломония Прокопьевна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
08-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.02.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь дворцового крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Ожгихина, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
03.02.1780
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 10
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Шатской Пантелей Иванович, поселеленный крестьянин, отрок (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Соломония Прокопьевна, дочь дворцового крестьянина (д. Ожгихина, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прокопий Трофимович, дворцовый крестьянин (д. Ожгихина, Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.