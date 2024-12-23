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Бадерин Степан Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бадерин Степан Васильевич
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
06-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.02.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
поселеленный крестьянин, отрок
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
02.02.1780
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 10
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Бадерин Степан Васильевич, поселеленный крестьянин, отрок (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Михайловна, дочь дворцового крестьянина (д. Дуброва, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Михаил Петрович, дворцовый крестьянин (д. Дуброва, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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