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Елена Саввична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Елена Саввична
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
05-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
31.01.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
отроковица
Нас. пункт приписки
д. Дуброва, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
31.01.1780
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 10
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Злобин Андрей Кузьмич, отрок (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Саввична, отроковица (д. Дуброва, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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