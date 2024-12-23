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Марья Макаровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Марья Макаровна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
04-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.01.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Якшур-Чудзя, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
22.01.1780
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 10
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Филипп Зарович, из вотяков новокрещен отрок (д. Пирогово, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марья Макаровна, дочь новокрещена (д. Якшур-Чудзя, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Макар Иванович, новокрещен (д. Якшур-Чудзя, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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