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Филипп Зарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Филипп Зарович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
04-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.01.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
из вотяков новокрещен отрок
Нас. пункт приписки
д. Пирогово, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
22.01.1780
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 10
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Филипп Зарович, из вотяков новокрещен отрок (д. Пирогово, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марья Макаровна, дочь новокрещена (д. Якшур-Чудзя, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Макар Иванович, новокрещен (д. Якшур-Чудзя, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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