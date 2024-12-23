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Колоткина Агафья Изотовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Колоткина Агафья Изотовна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
03-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Подборная, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
19.01.1780
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 10
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Сапожников Алексей Федорович, поселеленный крестьянин, отрок (д. Подборная, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Колоткина Агафья Изотовна, дочь крестьянина (д. Подборная, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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