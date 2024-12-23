Колоткина Агафья Изотовна
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Колоткина Агафья Изотовна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 03-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 19.01.1780
- Приход
- Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- дочь крестьянина
- Нас. пункт приписки
- д. Подборная, Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 19.01.1780
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 10
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Сапожников Алексей Федорович, поселеленный крестьянин, отрок (д. Подборная, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Колоткина Агафья Изотовна, дочь крестьянина (д. Подборная, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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