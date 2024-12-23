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Горбунов Иван

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Горбунов Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
102-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
24.11.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастерской сын
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.11.1780
Священнослужители
священник Иоанн Покрышкин
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 102 жен
Урожд. - Поморскова Екатерина Егоровна
Отец - Поморсков Егор, поселеленный крестьянин (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Горбунова Екатерина Прокопьевна, жена мастерского сына (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ревягин Карп, солдат (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Горбунов Иван, мастерской сын (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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