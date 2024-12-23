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Ижевкин Федор

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ижевкин Федор
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
94-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.10.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
молотовой мастер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.10.1780
Священнослужители
священник Иоанн Покрышкин
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 94 жен
Урожд. - Поткина Параскева Ефимовна
Отец - Поткин Ефим, поселеленный крестьянин (д. Подборная, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иванова Пелагея Тимофеевна, жена молотового работника (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ижевкин Федор, молотовой мастер (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иванов Мирон, молотовой работник (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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