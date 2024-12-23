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Решетников Иван

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Решетников Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
90-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
17.10.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
молотовой подмастерье
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.10.1780
Священнослужители
священник Антон Никонов
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 90 муж
Урожд. - Карачев Яков Кондратович
Отец - Карачев Кондрат, молотовой работник (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Колупаев Гордей, кузнец (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Решетникова Наталья Кирилловна, жена молотового подмастерья (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Решетников Иван, молотовой подмастерье (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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