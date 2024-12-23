Решетникова Наталья Кирилловна
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Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Решетникова Наталья Кирилловна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 90-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 17.10.1780
- Приход
- Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- жена молотового подмастерья
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 17.10.1780
- Священнослужители
- священник Антон Никонов
- Архивный код
- ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 5об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 90 муж
Урожд. - Карачев Яков Кондратович
Отец - Карачев Кондрат, молотовой работник (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Колупаев Гордей, кузнец (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Решетникова Наталья Кирилловна, жена молотового подмастерья (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Решетников Иван, молотовой подмастерье (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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