Параскева Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Макаровна

Параскева Макаровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Параскева Макаровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
86-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.10.1780
Приход
Ильинская ц.
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерская
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.10.1780
Священнослужители
священник Антон Никонов
Архивный код
ГА Удмуртской республики, ф.20, оп.1, д.22, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 86 муж
Урожд. - Сунцов Евлампий Тимофеевич
Отец - Сунцов Тимофей, крестьянин (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Параскева Макаровна, жена мастерская (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Фомин Мокий, молотовой подмастерье (с. Ижевский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.