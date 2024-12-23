Матвей Филиппович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Матвей Филиппович
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 714-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 09.11.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Дата брака
- 09.11.1828
- Священнослужители
- иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Содальский Кельсий
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 83об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 117
Жених - Федоров Моисей Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пелагея Матвеевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Матвей Филиппович
Поручитель №1 - Иванов Иван Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Жуйков Яков Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Кадошников Иван Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
- Комментарий наборщика
- Федоров Моисей Федоров 1-ый
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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