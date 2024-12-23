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Матвей Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Матвей Филиппович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
714-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата брака
09.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Содальский Кельсий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 83об
Полная запись МК
Счёт браков: 117
Жених - Федоров Моисей Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пелагея Матвеевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Матвей Филиппович
Поручитель №1 - Иванов Иван Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Жуйков Яков Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Кадошников Иван Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
Федоров Моисей Федоров 1-ый
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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