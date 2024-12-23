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Архип Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Архип Филиппович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
684-б
Роль персоны
Поручитель №3
Дата события
16.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
16.09.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 79
Полная запись МК
Счёт браков: 87
Жених - Савва Леонтьевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Васильевна, дочь новокрещена (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Василий Кузьмич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Леонтий Гавриилович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Вахрушев Матвей Андреевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Архип Филиппович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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