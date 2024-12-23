Архип Филиппович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Архип Филиппович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 684-б
- Роль персоны
- Поручитель №3
- Дата события
- 16.09.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- новокрещен
- Нас. пункт приписки
- д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 16.09.1828
- Священнослужители
- протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Капачинский Константин
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 79
- Полная запись МК
- Счёт браков: 87
Жених - Савва Леонтьевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Васильевна, дочь новокрещена (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Василий Кузьмич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Леонтий Гавриилович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Вахрушев Матвей Андреевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Архип Филиппович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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