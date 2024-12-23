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Чикуров Андрей Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Чикуров Андрей Гавриилович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
653-б
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
13.04.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший матрос 2-й статьи Саратовской команды
Нас. пункт приписки
г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
13.04.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 74
Полная запись МК
Счёт браков: 56
Жених - Тихонов Петр Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Чикурова Евдокия Кондратовна, вдова (г. Саратов, Саратовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Поручитель №1 - Ильин Порфирий Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Тарасов Леонтий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Юровский Емельян Фомич, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - бывший муж невесты, Чикуров Андрей Гавриилович, умерший матрос 2-й статьи Саратовской команды (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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