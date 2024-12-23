Чикуров Андрей Гавриилович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Чикуров Андрей Гавриилович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 653-б
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 13.04.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- умерший матрос 2-й статьи Саратовской команды
- Нас. пункт приписки
- г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 13.04.1828
- Священнослужители
- иерей Широких Алексей , причетник Сенилов и Капачинский
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 74
- Полная запись МК
- Счёт браков: 56
Жених - Тихонов Петр Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Чикурова Евдокия Кондратовна, вдова (г. Саратов, Саратовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Поручитель №1 - Ильин Порфирий Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Тарасов Леонтий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Юровский Емельян Фомич, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - бывший муж невесты, Чикуров Андрей Гавриилович, умерший матрос 2-й статьи Саратовской команды (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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