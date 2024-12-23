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Никифор Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никифор Максимович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
631-б
Роль персоны
Поручитель №3
Дата события
22.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
22.01.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 70об
Полная запись МК
Счёт браков: 34
Жених - Назар Алексеевич, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Михайловна, дочь непременного работника (д. Мартьяново, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Михаил Петрович, непременный работник (д. Мартьяново, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Федот Петрович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Михаил Григорьевич, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Никифор Максимович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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