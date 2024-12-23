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Калабин Григорий Епифанович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Калабин Григорий Епифанович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
593-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
06.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
удельный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шадренки, Нечкинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
06.11.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.46, лист: 75
Полная запись МК
Счёт браков: 156
Жених - Исаков Иван Николаевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Калабина Мариамия Григорьевна, дочь удельного крестьянина (д. Шадренки, Нечкинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Калабин Григорий Епифанович, удельный крестьянин (д. Шадренки, Нечкинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Плетенев Кирилл Ларионович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Герасимов Степан Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Исаков Прокопий Николаевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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