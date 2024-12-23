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Герасим Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Герасим Петрович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
480-б
Роль персоны
Поручитель №2
Дата события
23.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
23.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.46, лист: 60
Полная запись МК
Счёт браков: 43
Жених - Кирилл Трофимович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акулина Ильинична, дочь умершего непременного работника (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Илья Никифорович, умерший непременный работник (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Максим Борисович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Герасим Петрович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Петр Иванович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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