Максим Борисович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Максим Борисович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 480-б
- Роль персоны
- Поручитель №1
- Дата события
- 23.01.1827
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- непременный работник
- Нас. пункт приписки
- д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 23.01.1827
- Священнослужители
- иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.46, лист: 60
- Полная запись МК
- Счёт браков: 43
Жених - Кирилл Трофимович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акулина Ильинична, дочь умершего непременного работника (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Илья Никифорович, умерший непременный работник (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Максим Борисович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Герасим Петрович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Петр Иванович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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