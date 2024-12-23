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Краснов Сергей

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Краснов Сергей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
477-б
Роль персоны
Поручитель №3
Дата события
23.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
23.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.46, лист: 60
Полная запись МК
Счёт браков: 40
Жених - Краснов Александр Стахеевич, крестьянин (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Уржумцова Евдокия Васильевна, дочь умершего крестьянина (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Уржумцов Василий Никитич, умерший крестьянин (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Миронов Поликарп Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Овчинников Роман, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Краснов Сергей, крестьянин (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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