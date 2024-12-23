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Сергеева Татьяна Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сергеева Татьяна Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
459-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь удельного крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Куюки, Даниловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
21.01.1827
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.46, лист: 57об
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Старков Лонгин Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сергеева Татьяна Дмитриевна, дочь удельного крестьянина (д. Куюки, Даниловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Сергеев Дмитрий Иосифович, удельный крестьянин (д. Куюки, Даниловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Агапитов Георгий Дорофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Иван Алексевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Лаптев Яков Ананьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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