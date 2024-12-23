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Вахрушев Михаил Герасимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вахрушев Михаил Герасимович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
442-б
Роль персоны
Поручитель №2
Дата события
09.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
09.01.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.46, лист: 55об
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Вахрушев Гордей Гавриилович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гликерия Ивановна, дочь умершего новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иван Васильевич, умерший новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Вахрушев Прокопий Андреевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Вахрушев Михаил Герасимович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Широбоков Иосиф Ефимович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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