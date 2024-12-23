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Исаева Феодосия Фоминична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Исаева Феодосия Фоминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4311-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 951 жен
Урожд. - Чуракова Анисия Гаврииловна
Отец - Чураков Гавриил -, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Исаева Феодосия Фоминична, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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