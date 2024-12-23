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Степан Ермолаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Степан Ермолаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4309-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 949 муж
Урожд. - Василий Степанович
Отец - Степан Ермолаевич, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Алексеев Николай Алексеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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