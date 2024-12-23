Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Степанович

Василий Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Василий Степанович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4309-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 949 муж
Урожд. - Василий Степанович
Отец - Степан Ермолаевич, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Алексеев Николай Алексеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.