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Муссихин Алексей Владимирович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Муссихин Алексей Владимирович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4308-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 948 жен
Урожд. - Муссихина Анисия Алексеевна
Отец - Муссихин Алексей Владимирович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Гребенщикова Александра Артемьевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Гребенщиков Артем Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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