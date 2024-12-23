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Баянкина Анисия Патрикеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Баянкина Анисия Патрикеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4307-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 947 жен
Урожд. - Баянкина Анисия Патрикеевна
Отец - Баянкин Патрикей Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анисимова Наталья Васильевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Анисимов Семен, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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