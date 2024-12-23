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Дульцов Аввакум Ефремович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дульцов Аввакум Ефремович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4305-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64
Полная запись МК
Счёт родившихся: 945 жен
Урожд. - Дульцова Анисия Аввакумовна
Отец - Дульцов Аввакум Ефремович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Екатерина Емельяновна, дочь умершего непременного работника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Емельян Иванович, умерший непременный работник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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