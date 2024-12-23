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Феофилактов Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Феофилактов Николай Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4302-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
24.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший причетник Воткинского благовещенский собор
Нас. пункт приписки
г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64
Полная запись МК
Счёт родившихся: 942 жен
Урожд. - Хлопина Мария Федоровна
Отец - Хлопин Федор Петрович, прапорщик Казанского комисиорядскаго депо (г. Казань, Казанская губ.)
Воспр. - Феофилактова Филицата Петровна, жена умершего причетника Воткинского благовещенскаго собора (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Феофилактов Николай Иванович, умерший причетник Воткинского благовещенский собор (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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