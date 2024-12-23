Хлопина Мария Федоровна
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Хлопина Мария Федоровна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 4302-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 24.12.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Нас. пункт приписки
- г. Казань, Казанская губ.
- Дата крещения
- 27.12.1828
- Священнослужители
- иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 942 жен
Урожд. - Хлопина Мария Федоровна
Отец - Хлопин Федор Петрович, прапорщик Казанского комисиорядскаго депо (г. Казань, Казанская губ.)
Воспр. - Феофилактова Филицата Петровна, жена умершего причетника Воткинского благовещенскаго собора (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Феофилактов Николай Иванович, умерший причетник Воткинского благовещенский собор (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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