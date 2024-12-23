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Пушин Степан Изотович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пушин Степан Изотович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4301-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 64
Полная запись МК
Счёт родившихся: 941 муж
Урожд. - Пушин Степан Изотович
Отец - Пушин Изот Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Попцов Корнилий Еремеевич, сын мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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