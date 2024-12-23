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Дергачева Матрона Варфоломеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дергачева Матрона Варфоломеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4299-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 63об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 939 жен
Урожд. - Зорина Анисия Петровна
Отец - Зорин Петр Варфоломеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дергачева Матрона Варфоломеевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дергачев Степан Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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