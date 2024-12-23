Попова Татьяна Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Татьяна Феофилактовна

Попова Татьяна Феофилактовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Попова Татьяна Феофилактовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4296-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 63об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 936 жен
Урожд. - Попова Татьяна Феофилактовна
Отец - Попов Феофилакт Яковлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дорофеева Матрона Семеновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дорофеев Трофим Дмитриевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.