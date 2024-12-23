Пыхтунов Михаил Федотович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Пыхтунов Михаил Федотович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 4288-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.12.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- Ярославской губернии, Рыбинского уезда крепостной человек Г. Клементьева
- Нас. пункт приписки
- г. Рыбинск, Ярославская губ.
- Дата крещения
- 23.12.1828
- Священнослужители
- иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 63
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 928 муж
Урожд. - Вершинин Федор Иванович
Отец - Вершинин Иван Михайлович, Ярославской губернии, Рыбинского уезда крепостной графа Тизен Гаузена (г. Рыбинск, Ярославская губ.)
Воспр. - Пыхтунов Михаил Федотович, Ярославской губернии, Рыбинского уезда крепостной человек Г. Клементьева (г. Рыбинск, Ярославская губ.)
Примечание: близнец
- Примечание / Дополнительно
- близнец
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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