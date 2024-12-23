Вершинин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Иван Михайлович

Вершинин Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вершинин Иван Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4288-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
Ярославской губернии, Рыбинского уезда крепостной графа Тизен Гаузена
Нас. пункт приписки
г. Рыбинск, Ярославская губ.
Дата крещения
23.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 63
Полная запись МК
Счёт родившихся: 928 муж
Урожд. - Вершинин Федор Иванович
Отец - Вершинин Иван Михайлович, Ярославской губернии, Рыбинского уезда крепостной графа Тизен Гаузена (г. Рыбинск, Ярославская губ.)
Воспр. - Пыхтунов Михаил Федотович, Ярославской губернии, Рыбинского уезда крепостной человек Г. Клементьева (г. Рыбинск, Ярославская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.