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Соловьев Ефим Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Соловьев Ефим Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4280-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Богданович Василий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 62об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 920 муж
Урожд. - Соловьев Ефим Иванович
Отец - Соловьев Иван Иванович, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Санников Андрей Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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