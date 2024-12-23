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Заболотский Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Заболотский Михаил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4276-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.12.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 62
Полная запись МК
Счёт родившихся: 916 жен
Урожд. - Заболотская Анастасия Михайловна
Отец - Заболотский Михаил Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Комлева Параскева Емельяновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Комлев Семен Андрианович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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