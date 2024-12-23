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Елена Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Елена Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4275-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена дворового человека г. командира генерал майора Нератова
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.12.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 62
Полная запись МК
Счёт родившихся: 915 жен
Урожд. - Екатерина / Галтия
Воспр. - Елена Яковлевна, жена дворового человека г. командира генерал майора Нератова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Алексей Иванович, дворовой человек г. командира генерал майора Нератова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Из татар Галтия во святом крещении наречена Екатерина 16 лет, крестил протоиерей Захарий с причтом
Примечание / Дополнительно
Из татар Галтия во святом крещении наречена Екатерина 16 лет, крестил протоиерей Захарий с причтом
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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