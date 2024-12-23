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Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Анна Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4271-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена рядового подвижной инвалидной роты №20
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.12.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 62
Полная запись МК
Счёт родившихся: 911 жен
Урожд. - Крюкова Анастасия Ивановна
Отец - Крюков Иван Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна, жена рядового подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, - Василий Максимович, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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