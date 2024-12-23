Галкин Даниил Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Даниил Игнатович

Галкин Даниил Игнатович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Галкин Даниил Игнатович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4257-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.12.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 61
Полная запись МК
Счёт родившихся: 897 муж
Урожд. - Галкин Даниил Игнатович
Отец - Галкин Игнат Онисимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Хорьков Гордей Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.