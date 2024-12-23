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Архипов Петр Матвеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Архипов Петр Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4256-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
коллежский секретарь
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.12.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 61
Полная запись МК
Счёт родившихся: 896 муж
Урожд. - Столов Онисим Иванович
Отец - Столов Иван Кузьмич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Архипов Петр Матвеевич, коллежский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: подкинут
Примечание / Дополнительно
подкинут
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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